Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yapan kurum ve kuruluşlara, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılım sağladığı törenle ’Erişilebilirlik Belgesi’ takdim edildi. Antalya, 22 adet Açık Alan Belgesi ile Türkiye’nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip ili oldu.

Antalya’da 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bina ve açık alan erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Erişilebilirlik standartlarını sağlayan kamu ve özel sektör temsilcilerine belgeleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından takdim edildi. Antalya Valiliği’nde düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Antalya, erişilebilir açık alanda lider

Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız bir şekilde erişilebilir ve kullanılabilir olmasını amaçlayan çalışmalar kapsamında, Antalya 22 adet açık alan belgesiyle Türkiye’nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip ili oldu.

12 bina ve açık alan "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı

Yapılan denetimler sonucunda; Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, Etiler Mahallesi Parkı, Amasyalı Strabon Parkı, Mollayusuf Parkı, Ayderesi Parkı, Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kepez Karşıyaka Anaokulu "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar arasında yer aldı.

Antalya Valiliği başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılından bu yana Antalya’da toplam bin 451 bina, 474 açık alan ve 72 toplu taşıma aracı denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda, erişilebilirlik kriterlerini karşılayan 94 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.