Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu’nun Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlediği tiyatro günlerinin 4’üncüsü 19-24 Haziran’da seyirciyle buluşuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir barolarının tiyatro topluluklarının her akşam Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

Yakalandığı hastalık sonucu 2021 yılında hayata veda eden Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlenen tiyatro günleri bu yıl dördüncü kez “Perde” diyecek. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu’nun düzenlediği etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen barolar 6 farklı oyunla sahnede olacak. Oyunlar, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde her akşam 20.00’de seyirciyle buluşacak.

4. Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, Antalya Barosu Tiyatro Topluluğu’nun oynayacağı “Jüri” isimli oyunla 19 Haziran’da açılış yapacak. 20 Haziran’da Bursa Barosu Tiyatro Advocato “Bir Efes Masalı”, 21 Haziran’da İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu “Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun” isimli oyunlarla sahnede olacak.

Eskişehir Sui Generis Tiyatro’nun 22 Haziran’da sahneleyeceği “Açık Denizde” oyunuyla devam edecek 4. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri’nde 23 Haziran’da ise Diyarbakır Barosu’nun “Japon Kuklası” oyunu seyirciyle buluşacak. Tiyatro Günleri, 24 Haziran’da Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu’nun sahneleyeceği “Kaç Baba Kaç” ‘oyunuyla sona erecek.