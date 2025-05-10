Aksaray’da düzenlenecek şampiyona öncesi Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İbradı-Ormana Spor Köyü’nde 5 günlük kamp yapan Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü’nün kampı sona erdi. Kampın son günü İbradı Kapalı Spor Salonunda seyirciler karşısında gösteri maçı yapılırken, lise öğrencileri müsabakaya büyük ilgi gösterdi.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü’nün 5 Mayıs’ta başlayan İbradı kampı sona erdi. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Ormana Spor Köyü’ndeki kampta 5 gün boyunca antrenman yapan sporcular, kampın son gününde gösteri maçı oynadı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği engelli sporcular, 11-16 Mayıs tarihlerinde Aksaray’da düzenlenecek şampiyonaya katılarak Antalya’yı temsil edecek.

Selçuk Özdemir: "Ulusal bir çok başarılara imza attık"

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkan ve Antrenörü Selçuk Özdemir, 2006 yılında kurulan Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, görme engelli bireylerin sportif, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ve ilk kez Antalya’da kamp yaptıklarını belirten Özdemir, "Kulüp olarak goalball, yüzme, atletizm, judo, satranç, halter, B1 (hiç görmeyenler) futbol ve B2-B3 (az görenler) futsal branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Alanında uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlar ve düzenli müsabaka katılımları sayesinde, sporcularımız ulusal düzeyde önemli başarılara imza attılar. Bizlere her zaman desteğini esirgemeyen başta ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, Büyükşehir, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kamp süresince bizden desteğini esirgemeyen İbradı Kaymakamımız İbrahim Cem Deveci’ye de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"Antalya’mızı başarı ile temsil ediyoruz"

Bugüne kadar katıldıkları turnuvalarda çok sayıda madalya ve kupa kazanarak Antalya’yı başarıyla temsil eden engelli sporcular azmin, disiplinin ve takım ruhunun en güzel örneklerini sergilediğini dikkat çeken Selçuk Özdemir, "Erkek Goalball Takımı Türkiye Görme Engelliler Goalball 3. Ligi’nde, Kadın Goalball Takımı ise 2. Lig’de mücadele eden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü olarak sporu herkes için erişilebilir kılma hedefiyle zor şartlarda da olsa çalışmaya ve başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İbrahim Cem Deveci: "Spora olan desteğimiz sürecek"

İbradı Kaymakamı Kaymakam İbrahim Cem Deveci, spora olan desteğimiz her zaman sürecek dedi. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yapmış oluğu spor köyünde sporcular için müthiş bir kamp merkezi olduğunu söyleyen Deveci, "Antalya Görme Engelliler Spor Kulübünü 5 gün süre ile ilçemizde ağırladık. Burada 5 süre ile İbradı kapalı spor salonunda antrenmanlarını yaptılar. Pazartesi günü Aksaray ilinde yapacakları lig müsabakasında kendilerine başarılar diliyorum. Kendilerini İbradı ilçesinde ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Spora olan desteğimiz her zaman sürecek" dedi.

Metin Bulut: "Sporcu kardeşlerimize kamp yaptırmanın mutluluğu içerisindeyiz"

ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, Antalya sporu için geceli gündüzlü var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Antalya’mızın Görme Engelliler Spor Kulübümüzü ASKF İbradı-Ormana spor köyü kamp merkezinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bulut, "Sporcu kardeşlerimiz buradaki kampta iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Önümüzdeki hafta Aksaray ilinde müsabakaları başlayacak. Burada kendilerini ağırlamaktan mutlu ve huzurluyuz. Kulüp başkanımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Kupayı Antalya’ya getireceklerinden hiç şüphemiz yok. Kamp süresince sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı başta İbradı Kaymakamımız olmak üzere İbradı Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Turgay Çarıklıoğlu: "Çok iyi çalıştık"

Görme Engelliler Spor Kulübü Kaptanı Turgay Çarıklıoğlu, İbradı-Ormana spor köyünde 5 gün süre ile kamp yaptıklarını ifade ederek, "Burada çok iyi çalışma yapıp çok iyi hazırlandı. Zaten yıl boyu takım halinde çok çalıştık. Burada bizimle çok iyi ilgilenildi. Burada bizi gerçekten çok iyi ağırladılar. Bize verilen emekleri karşılıksız bırakmayacağız. Elimizden geleni yapıp turnuvada en iyi sonucu alacağımızı düşünüyorum. Bize desteğini esirgemeyen ASKF Genel Başkanımız Metin Bulut, İbradı Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza ASKF çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.