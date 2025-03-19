Antalya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik ve çevre dostu projeleriyle uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın önde gelen kentleşme ve yaşam kalitesi değerlendirme platformlarından biri olan World Urban Parks (Dünya Şehir Parkları Birliği) Antalya’yı doğa ile uyumlu şehircilik anlayışı ve yeşil alanlara verdiği önem nedeniyle üyeliğe kabul etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehircilik anlayışında doğayla uyumu ve yeşil alanların korunmasını ön planda tutarak, uluslararası düzeyde önemli bir aşama kaydetti. Antalya, park ve yeşil alan yönetiminde fark sağlayan projeleri ile dünyanın önde gelen kentleri arasında yerini alarak World Urban Parks platformuna üye oldu. Bu üyelik sayesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir peyzaj tasarımları, iklim değişikliği ile mücadele ve su yönetimi gibi konularda dünya genelindeki en iyi uygulamaları takip ederek kendi projelerine entegre edebilecek. Bu sayede hem şehir sakinlerine hem de turizme katma değer sağlanması hedefleniyor.

"Dünya ile eşzamanlı hareket edeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, 23 Ocak itibariyle World Urban Parks üyeliğinin kabul edildiğini belirterek, "Parklar ve yeşil alanlarda sürdürülebilirlik, yenilikçi yaklaşımlar ve çevre dostu uygulamalar konusunda dünya çapında farkındalık sağlamayı amaçlayan bu organizasyon, küresel düzeyde toplumsal fayda sağlayan bir yapıya sahip. Bu organizasyon sayesinde yeşil alanlar ve parklar konusunda dünyada neler yapıldığını, en yeni tasarım yaklaşımlarını ve iklim değişikliği ile ilgili projeleri yakından gözlemleyip kendi uygulamalarımıza entegre edebileceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 21 çevre ödülü almış bir belediyeyiz. Bu başarıların devamı için bu organizasyonun bir parçası olmak bizim için büyük bir kazanç" dedi.

"Su yönetimi ve karbon salımı konularında yeni perspektifler"

Dünyada su yönetimi konusunda yapılan çalışmaları takip etmenin önemine de değinen Dr. Hacıoğlu, su havzalarının kurumasına karşı alınan önlemler ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uygulamalar konusunda dünyadaki iyi örnekleri Antalya’ya entegre etmek istediklerini belirterek, "Dünyada iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaları anında gözlemleyebilecek ve şehrimize entegre edebileceğiz. Su yönetimi bu noktada çok kritik. Dünyanın bu konuda ne yaptığını, su alanlarının korunmasına dair alınan önlemleri yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Antalya, dünyanın markalaşmış şehirleri arasına giriyor"

Antalya’nın World Urban Parks platformuna dâhil olmasının, şehrin uluslararası marka değerine de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Hacıoğlu, bu platform sayesinde şehrin peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri ve diğer uzmanlarının da dünyadaki meslektaşlarıyla aynı ağ içinde yer alacağını belirtti. Hacıoğlu "Bu platformda Antalya’yı temsil edeceğimiz çok sayıda yarışma ve çalıştay olacak. Ekonomimizin büyük bir bölümünü turizmden elde ediyoruz ve turizmin yeşil alanlarla bir bütün olduğunu biliyoruz. Yeşil alanların marka değerini yükselttiğimizde, turizme ve dolayısıyla ekonomimize de çok büyük bir katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.