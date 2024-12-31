Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, 31 Aralık 2024 itibarıyla ’harç pulu’ uygulamasının sona ereceğini ve yurt dışına çıkış harcının 1 Ocak 2025’ten itibaren dijital kanallar ve alternatif ödeme yöntemleriyle yapılacağını duyurdu.

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, 1 Ocak 2025’ten itibaren yurt dışına çıkış harcının şu kanallardan ödenebileceğini açıkladı: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulamaları (iOS ve Android), yetkili bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, havalimanlarının dış hatlar giden yolcu çıkış kapılarında bulunan kiosklar ve vezneler, PTT vezneleri, vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri.

Karayılan ayrıca harcın vergi dairelerindeki veznelerden kredi kartı ya da nakit ödeme seçenekleriyle de yapılabileceğini belirtti.

Harç tutarları

2025 yılı itibarıyla yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 TL olarak belirlenirken, 2024 yılı sonunda geçerli olan 500 TL’lik harç pulları, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadar yapılacak yurt dışı çıkışlarında kullanılabilecek.

Antalya Defterdarı Karayılan, yurt dışına çıkış işlemlerinde hız ve kolaylık sağlamak adına dijital ödeme kanallarının öncelikli olarak tercih edilmesini önerdi. Karayılan, özellikle Fraport TAV Antalya Uluslararası Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı’ndan yurt dışına seyahat edecek vatandaşların, havalimanındaki ödeme noktalarına ek olarak dijital ve mobil ödeme yöntemlerini kullanarak işlemlerini hızlı ve rahatça gerçekleştirebileceğini hatırlattı.