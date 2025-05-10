Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Çiçek Desenleri Günleri, gençlerin ellerinden çıkan çiçek desenleriyle kenti adeta bir açık hava galerisine dönüştürdü. 11 liseden öğrencilerin yarışmacı olduğu etkinlikte tavus kuşu deseniyle birincilik ödülünün sahibi ATSO Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Çiçek sektörünü iş birliğine davet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Gelecek yıl şehrin çok daha fazla noktasında çiçek desenleri olacak" dedi.

115 bin dal çiçek belediye tesislerinde yetiştirildi

Muratpaşa Belediyesi’nin, Ziya Gökalp Kent Parkı’nda düzenlediği etkinlik, Sicilya’nın çiçek festivaliyle ünlü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Noto kentiyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Yarışmanın gerçekleştiği park, belediyenin atölyelerinde üretilen kelebek desenli banklar, özel saksılar ve doğa dostu süslemelerle donatıldı. Ayrıca gençlerin yarışmada birbirinden renkli desenlerini oluşturabilmesi için belediyenin üretim tesislerinde farklı renk ve türlerde 115 bin dal çiçek yetiştirildi.

Antalya’yı temsil eden figürler dikkat çekti

Lise öğrencileri iki gün süren yarışmada çalışmalarına ahşap zemin üzerine yerleştirilen kendilerinin hazırladıkları desen krokilerine uygun çiçek seçimlerini yaparak başladı. Ardından çiçekleri kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Desenlere ayrıca zemine döşenen toprak hacimlendirilerek üç boyutlu görünüm kazandırıldı. Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini işlemeye koyuldu.

Liselerin kendi seçtikleri çiçek desenlerinde Antalya’nın simgesi haline gelen portakal, deniz, deniz feneri gibi figürlere yer verildi. Çiçek desenlerinde Antalya’nın meşhur Döşemealtı kilimi motifi de dikkat çekenler arasında yer aldı. Desenlerin oluşumunda ise kadife çiçeği, petunya, bahçe külü, karanfil, sarı papatyalar; ağaç kabuklarından elde edilerek rengarenk boyanan malçlar ve çeşitli taşlar yer aldı. Yarışmanın sonunda kazanan desenler jüri tarafından belirlendi. Tavus kuşu deseniyle ATSO Güzel Sanatlar Lisesi 1’inci oldu.

Çiçek sektöründe iş birliği çağrısı

Çiçek Desenleri Günleri’ne harika bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Başkan Uysal, "Gençlerimiz çok iyi iş çıkardı" dedi. Etkinliği sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Uysal şöyle konuştu: "Gelecek yıl şehrin çok daha fazla noktasında çiçek desenleri olacak. Yine bu yarışmamız olacak. Buradan çiçek ihracatçılarını, çiçek sektörünü iş birliğine davet ediyorum. Muhteşem doğa harikası görüntülerimiz, falezlerimizin üzerindeki çiçek desenleri. Tüm dünyaya aktarıyoruz. Bunların sayılarını yükselterek çok daha etkili şekilde tüm dünyayla akredite edeceğiz."

Geleceğe yatırım

Adeta bir açık hava sanat galerisine dönen parkı gezen Nesrin Yiğit, "Gençlerin toprakla ve çiçekle buluşması çok güzel. Gençler geleceğimiz. Geleceğe yatırım yapıyor Muratpaşa Belediyesi" diye konuştu. Bir diğer ziyaretçi Esra Bolat ise etkinlikte yoğun bir ekip çalışmasının hakim olduğunu söyledi ve gençleri "Harika bir alt yapıyla harika çalışmalar oluşturmuşlar. Ellerine sağlık" diye kutladı.