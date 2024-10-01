Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 3 Ekim’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı törenle bin 68 konut daha sahiplerine temsil edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri evlerine kavuşmaya devam ediyor. Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bugüne kadar hak sahibi konut parselleri etabında 5 bin 73 hak sahibine 6 bin 417 konuttan 4 bin 26’sı teslim edildi. 3 Ekim’de düzenlenecek olan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı törenle B-2, C-1 ve C-3 Parselde yapımı tamamlanan bin 68 konutun daha anahtarları sahiplerine verilecek. Böylece Temmuz 2020’den bu yana hak sahiplerine teslim edilen daire sayısı 5 bin 94’e ulaşacak.

Başkan Böcek törene davet etti

Anahtar teslim törenine Antalyalıları davet eden Başkan Muhittin Böcek, “Bin 68 dairemizi daha CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katılacağı törenle sahiplerine teslim edeceğiz. Nisan 2019’da göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hep halkımızın yanında olduk, mağdur olmalarını önlemeye çalıştık. Bir taraftan durma noktasına gelen inşaatları yeniden başlatarak evleri tamamladık bir taraftan da kentsel dönüşüm projesi alanında sosyal donatı alanlarını yaptık. Kapalı Pazar Yeri, 100. Yıl Parkı, yolları ve peyzajıyla Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanının eksiklerini tamamladık. Şimdi de 1068 daireyi daha hak sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Ekim Perşembe günü Antalya ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret edecek ardından Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde düzenleyeceği anahtar teslimi törenine katılacak.