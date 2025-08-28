Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Moran Mor İğnatius II. Efram Kerim, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’u ziyaret etti.

Ziyarette, Hindistan’dan Metropolit Cozef Balli ve Metropolit Markos Abraham, İsveç’ten Metropolit Bünyamin Ataş ve Metropolit Yuhanun Lahdo, İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Adıyaman Metropoliti Melke Ürek, Midyat Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Süryani vakıf ve dernek yöneticileri de hazır bulundu.

Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Moran Mor İğnatius II. Efram Kerim Vali Akkoyun ile görüş alışverişinde bulundu.