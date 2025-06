Kısa adı ANSEDER olan Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği, Şehit Bülent Albayrak İlkokulu’nda düzenlediği karne şenliğiyle 140 çocuğa hem eğlence hem de hayvan sevgisi aşıladı. Etkinlikte ücretsiz kuaför hizmeti ve kitap hediyeleri dikkat çekti.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSEDER), Ankara’daki Şehit Bülent Albayrak İlkokulu’nda düzenlediği karne şenliğiyle 140 çocuğu mutlu etti.

ANSEDER Başkanı Öztuna Norman, Başkan Vekili Gülşah Saatçi ve dernek gönüllüleri, çocukların karne coşkusuna ortak oldu. Etkinliğe CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı da katılarak öğrencilerin sevincini paylaştı.

Şenlikte çocuklar, yüz boyama etkinlikleriyle renkli karakterlere dönüştü, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla keyifli anlar yaşadı. Balonlarla süslenen okul bahçesinde dans edip eğlenceli oyunlarla yaz tatiline enerjik bir başlangıç yaptı. Ücretsiz berber ve kuaför hizmeti sunulan etkinlikte, The Best Kuaför Ümitköy ekibi çocukların saçlarını kesip süsleyerek yüzlerini güldürdü. Her sınıfa uygun kitaplar ve Mustafa Kemal Atatürk yazılı şapkalar hediye edilerek çocukların yaz yolculuğuna anlam katildi.

HAYVAN SEVGİSİ VE İYİLİK BİLİNCİ

ANSEDER, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak için sokak hayvanları için mama dağıttı. Çocuklar, yaz boyunca besledikleri hayvanların fotoğraflarını biriktirerek Eylül ayındaki çekilişte tablet ve bisiklet gibi ödüller kazanma şansı elde edecek. Başkan Öztuna Norman ve Başkan Vekili Gülşah Saatçi, “Amacımız sadece eğlendirmek değil; empati, hayvan sevgisi ve iyilik bilinci aşılamak. Bu, iyilikle büyüyen bir yolculuk” dedi.

Norman ve Saatçi, mama dağıtımında destek veren Gamze Nur Eksilmez’e, kuaför hizmeti sunan Ayşegül Kaçmaz ve ekibine, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle günü renklendiren gönüllülere teşekkür etti. Ayrıca, çadır desteği sağlayan Çankaya ve Mamak Belediyeleri ile etkinliğe katılan Milletvekili Ersever ve Belediye Başkan Yardımcısı Akıncı’ya minnettarlıklarını sundu. ANSEDER, çocukların yüzündeki mutluluğu geleceğe taşıyan bu etkinlikle iyilik yolculuğunu sürdürüyor.