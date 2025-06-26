Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde yıllardır süregelen atıksu altyapı sorununu başlattığı çalışmalarla çözüme kavuşturuyor.

MARSU Genel Müdürlüğü, Mardin genelinde ilçe merkezleri başta olmak üzere tüm yerleşim yerlerinin su ve atıksu altyapısını modernize etmek ve uzun süredir devam eden sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, altyapısı bulunmayan Tepebağ Mahallesi’nde, çevre ve halk sağlığı açısından olumsuzluklara yol açabilecek atıksuyun bertaraf edilmesi ve mahallenin modern altyapıya kavuşturulması amacıyla, muhtelif çaplarda toplam 2 bin 500 metre uzunluğunda atıksu hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Mahalle muhtarı Halil Koyun, 5-6 senedir devam eden kanalizasyon sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacaklarını belirten mahalleli Veysi Yılmaz ise, "Yıllardır çözülemeyen bir sorunumuz vardı. Bizi dinlediler ve sorunumuza çare buldular. Artık pencerelerimizi rahatlıkla açabileceğiz. Çocuklarımız daha sağlıklı bir ortamda büyüyecek. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize ve MARSU Genel Müdürümüze teşekkür ederiz" dedi.