Antalya’nın Manavgat ilçesinde, annesinin elinden yola fırlayan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde meydana geldi. İlhan K’nin kullandığı 07 HG 109 plakalı otomobil Manavgat Anaokulu önünde bulunan kontrolsüz kavşağa geldiğinde, annesinin elinden yola fırlayıp koşarak karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki K.I.’ya çarptı.
112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA