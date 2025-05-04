Amasya’nın Merzifon ilçesinde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren şahsın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca 7’si narkotik toplam 27 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak’taki eve 2 ay önce taşınan Saliha Karayaka (60) ile oğlu M.K. (28) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri geldi. Kilitli olan kapının itfaiye erlerinin yardımıyla açılmasının ardından içeri giren ekipler, çeşitli yerlerinden bıçaklanan talihsiz kadını kanlar içinde buldu. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.K.’nın ise 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. 7’si narkotik toplam 27 suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka, ilçeye bağlı Çobanören köyünde defnedildi.