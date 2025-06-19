Çılgın Sayısal Loto’nun Milyonerler Festivali çekilişinde Ankara Altındağ’dan 5 bilen bir talihli, ekstra 10 milyon TL ile toplam 12,4 milyon TL’nin sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’nun “Milyonerler Festivali” kapsamında 18 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde bir talihli büyük ödülün sahibi oldu.

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Ankara Altındağ’dan oynayan ve 5 bilen şanslı kişi, 10 milyon TL ekstra ikramiye ile birlikte toplam 12 milyon 445 bin 6 TL kazandı.

30 Haziran'a kadar devam edecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda 100 milyon TL garanti ekstra ikramiye dağıtılması planlanırken, büyük ikramiye tutarı 372 milyon TL’yi geçti.

Kaynak: İGF