Ankara’da kovandan ayrılan bir bal arısı kolonisi, 2 apartman arasındaki çalılık alana yerleşti.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kovandan ayrılan bir bal arısı kolonisi, Atatürk Mahallesi’nde bulunan Onural Şeref Bozkurt Caddesi üzerinde 2 apartman arasındaki çalılık alana yerleşti. En az 3 gün önce bölgeye geldiği tahmin edilen oğul arılar, petek örmeye ve koloni düzeni kurmaya başladı. Arıların sessiz yerleşimi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bitki budama çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Elektrikli testereyle yapılan temizlik esnasında arıların bulunduğu çalıya müdahale edilince koloni alarma geçti. Ancak paniğe kapılmayan belediye çalışanları, arıların yeniden sakinleşmesini beklerken çevredeki vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Müdahaleler profesyonelce gerçekleşti

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, 27 yıldır profesyonel olarak arıcılıkla uğraşan uzman arıcı Kürşat Zeynel Utlu olay yerine geldi. Utlu, oğul arıların genellikle saldırgan olmadığını belirterek, ilk olarak ana arıyı yanında getirdiği kovanın içine yerleştirdi. Ana arının kovana alınmasıyla birlikte işçi arılar da kısa sürede sakinleşerek kovana yönelmeye başladı.

"Arı doğanın dengesidir"

Konuyla ilgili açıklama yapan Utlu, "Buraya birkaç gün önce yerleşmişler. Belediye personeli budama yaparken koloniyi rahatsız etmiş. Bize haber verildi, geldik. Arı doğanın dengesidir. Saldırgan değildir, yeter ki düzenine müdahale edilmesin. Mahalle arası olduğu için çocuklar, vatandaşlar risk altındaydı. Bu nedenle koloni düzenini bozmadan, arıları güvenli şekilde arılığımıza taşıyacağız" dedi.

"Güneş batana kadar bekledik"

Ayrıca, kovan dışında olan ve tarlada polen, nektar ya da propolis toplayan işçi arıların da akşamüstü geri döneceğini belirten Utlu, "Akşama kadar beklemek zorundayız eğer hemen taşırsak tarlada bulunan arılar döndüklerinde kovanı bulamayacakları için strese girip çevreyi rahatsız edebilirlerdi. Bu yüzden güneş batana kadar bekledik" diye konuştu.

Maskesiz müdahale, profesyonel sonuç

Olay sırasında vatandaşların arıların hemen yanından rahatça geçebilmesi ve arıcıların herhangi bir koruyucu kıyafet giymemesi dikkati çekti. Güneşin batmasıyla birlikte arıların tamamı kovana toplandı ve uzman ekip tarafından dikkatli şekilde alınarak yeni yuvalarına doğru yola çıkarıldı.