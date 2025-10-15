Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan iş yeri yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçede yer alan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’ndeki (OSTİM) 3 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan iş yerinde hasar oluştu.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.