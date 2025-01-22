Ankara’da, Yasamkent İlker Spor ve Gerede Önder Spor U18 takımları arasında gergin geçen futbol müsabakasında, maçın bitiş düdüğüyle hem sahada hem tribünde kavga çıktı.

Ankara’da gergin geçen Yasamkent İlker Spor ve Gerede Önder Spor U18 futbol müsabakasında maçın bitiş düdüğüyle hem tribünlerde hem saha içinde iki takım taraftarları ve oyunculara arasında kavga çıktı. Diğer taraftarlar, kavgaya karışmayan futbolcular ve antrenörler araya girerek kavgayı büyümeden engelledi. Olaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.