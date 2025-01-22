Edirne’nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi sorumluluk bölgesinde istihbarat çalışması sonucu yaptıkları aramalarda 2 adet 9 mm ve 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 271 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat yapıldığı bildirildi.