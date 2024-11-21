Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Dünya Prematüre Günü, hastanede dünyaya gelmiş olan prematüre bebeklerin aileleri ile birlikte kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Dünya Prematüre Günü, hastanede dünyaya gelmiş olan prematüre bebeklerin aileleri ile birlikte kutlandı. Farklı hafta ve kilolarda doğan ve ANKA Hastanesi’nde gördükleri tedavi sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu olan bebekler için pasta kesildi. Etkinlikte erken doğan birçok bebeğin hayata tutunuş hikayesi anlatıldı. Bebeklere annelerinin yokluğunu aratmayan ve onlara gözü gibi bakan Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ekibi de aileler kadar duygu dolu anlar yaşadı.

Prematüre doğan bebekler için doğum sonrası takip ve tedavi sürecinin önemine dikkat çeken ANKA Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu, Neonatolaji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, “Hayata erken merhaba diyen ve yoğun bakım kliniğimizde sevgiyle, özenle takip ettiğimiz prematüre bebeklerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her biri, birer lütuf olan bebeklerimizi, sağlıklı ve mutlu bir şekilde aramızda olması bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı büyük bir ekip işi. Tedavideki yavruları kendi evlatlarından ayırmadan, onlara gözleri gibi bakan Bugün sadece bebeklerimizi değil, onların güçlü ve sabırlı aileleri de büyük bir alkışı hak ediyor. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Lütuflara inanıyoruz ve eşlik etmeye devam edeceğiz. Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktayız. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuştururken, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli desteği sağlamaktayız” dedi.

Prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hastane önünden gökyüzüne mor balonlar bırakıldı.