Düzce'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, sürücüler yollarda oluşan su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için kapalı alanlara ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, yetkililer vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istenirken, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.