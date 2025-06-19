Aydın’da Filo Komutanlığı’nı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, hem jandarmayı daha yakından tanıdı, hem de helikopterleri görerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde öğrencilere yönelik bilgilendirme tanıtım faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler Kübra Efe Anaokulu öğrencileri Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti. "Evinize Hoş geldiniz" faaliyeti kapsamında minik öğrencileri ağırlayan ekipler, öğrencilere jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Jandarmayı daha yakından tanıma fırsatı bulan minikler ise bir yandan da helikopterleri gezerek unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere, balon ve şanlı Türk bayrağı hediye edildi.