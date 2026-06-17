Mersin'in Anamur ilçesinde, 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları öncesinde din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Anamur İlçe Müftülüğü tarafından Otogar (Kıbrıs) Camiinde gerçekleştirilen seminere İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Şube Müdürü İshak Kacır, vaizler, din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Yaz Kur'an Kurslarında yürütülecek eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen programda, kurs sürecine ilişkin çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Seminer kapsamında Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Fazıl Koças tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunları ve kurs döneminde alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Programda ayrıca Anamur Cezaevi Vaizi Hidayet Güvercin tarafından 'Mahremiyet Eğitimi' konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda çocukların mahremiyet bilincinin geliştirilmesi, güvenli iletişim, kişisel sınırların korunması ve eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Seminerde İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İshak Kacır tarafından Yaz Kur'an Kursları Eğitim Stratejileri ve Uygulama Esasları, eğitim programları, materyal kullanımı, kayıt ve öğrenci işlemleri ile DİBBYS (EHYS) uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Kurslarda uygulanacak eğitim yöntemleri, öğrenci takibi ve verimli ders işleme teknikleri de değerlendirildi.

Karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümünün ardından sona eren seminerde, Anamur İlçe Müftülüğü yetkilileri 2026 Yılı Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak tüm personele başarılı bir eğitim dönemi diledi.