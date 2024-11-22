Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fırat Görgel, 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın bu yıl ‘Anadolu’nun en büyük kitap fuarı’ olarak gösterilmesine değinerek, “Şehrimizin edebi ve kültürel mirasını koruma ve geleceğe taşıma misyonumuzu büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu fuar, bu çalışmalarımızın en somut ve anlamlı örneklerinden biridir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 500’ün üzerinde yayınevi, yazar, şair ve edebiyatçıyla 10 gün boyunca Kahramanmaraş Fuar Merkezinde (KAFUM) okurlarla birlikte olacak fuarın açılışı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. 9. Uluslararası Kitap Fuarı’nın tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş, tarihi boyunca yalnızca kahramanlık destanlarıyla değil, aynı zamanda sanatın, kültürün ve edebiyatın mümbit toprakları olmasıyla da anılmıştır. Bu yıl bir yenisini daha düzenlemekten gurur duyduğumuz kitap fuarımız, işte bu kadim mirasın ve edebi zenginliğimizin en güzel buluşma noktalarından biri olarak gönüllerimizde ayrı bir yere sahip. Kahramanmaraş, sadece ‘Edebiyatın Başkenti’ unvanıyla değil, yetiştirdiği sayısız sanatçısıyla da ‘Sanatın Başkenti’ sayılabilecek ve bu unvanı fazlasıyla hak edecek bir şehirdir. Necip Fazıl Kısakürek’in derinlikli şiirlerinden Âşık Mahzuni Şerif’in türküleriyle yankılanan ahenge, Nuri Pakdil’in fikir dünyasından Cahit Zarifoğlu’nun zarif kalemine kadar pek çok değerli isim, bu toprakların Türkçeye bir armağanıdır. Kahramanmaraş, geçmişten geleceğe edebiyatın büyük ve üretken merkezi olmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Başkan Görgel konuşmalarının devamında, “Bugün bu fuar aracılığıyla, edebiyat dünyasının usta kalemleriyle gelecek vadeden genç kalemleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun geleceği, gençlerin hayallerinde şekillenir. İşte bu hayalleri besleyen en önemli kaynaklar kitaplar ve bilgiye duyulan sonsuz tutkudur. Kitap Fuarı’mızı, sadece bir kitap alışveriş alanı olarak değil; aynı zamanda fikirlerin nezaketle konuşulduğu, duyguların samimiyetle paylaşıldığı ve geleceğin azimle inşa edildiği bir ‘bilgi şöleni’ olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel, bu yılki kitap fuarının, yine zengin bir programla edebiyat dünyasının nabzını tutacağını kaydederek, “140’ı aşkın yayınevi, birbirinden kıymetli yazarlar, şairler ve düşünce insanları, bu fuar vesilesiyle Kahramanmaraş’ımızda bir araya gelecek. Söyleşiler, imza günleri, paneller ve konferanslarla dolu programımız, sadece bilgiye değil, dostluğa, paylaşıma ve ilhama açık bir kültürel şölen olacaktır. Bu yılki fuarımızda yalnızca edebiyat ve sanat değil, aynı zamanda dostluk, paylaşım ve dayanışma da ön planda olacaktır. Bugün bu kitap fuarı hem şehrimize hem de depremden etkilenen hemşehrilerimize moral ve motivasyon kazandırmayı da amaçlıyor. Çünkü biz inanıyoruz ki kitap, yalnızca bilgi değil; aynı zamanda bir umut kaynağıdır” dedi.

Kitap Fuarı’nda çocuklar ve gençlere yönelik etkinliklere de ağırlık verildiğini vurgulayan Görgel, “Bu yıl gençlere yönelik etkinliklerimizi artırmış bulunuyoruz. Çocuklar ve gençler için düzenlediğimiz atölye çalışmaları, hiç şüphesiz geleceğin yazarlarını ve okurlarını yetiştirme ve yetişebilecekleri imkanları onlara sunma görevimizin bir parçasıdır. Çünkü biliyoruz ki, kitapla erken yaşta tanışan bir nesil, geleceği daha aydınlık kılacak bir nesildir. Bugün buraya gelen gençlerimiz arasında, mutlaka geleceğin Necip Fazılları, Abdurrahim Karakoçları, Nuri Pakdilleri veya Cahit Zarifoğulları olacaktır” diye konuştu.

9. Uluslararası Kitap Fuarı’nın ziyaretçi hedefinin 500 bin olduğunu vurgulayan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin edebi ve kültürel mirasını koruma ve geleceğe taşıma misyonumuzu büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu fuar, bu çalışmalarımızın en somut ve anlamlı örneklerinden biridir. 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın bu yıl ‘Anadolu’nun en büyük kitap fuarı’ olarak gösterilmesi, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu yıl, yaklaşık 500 bin kitapseverin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın onur konuğu Prof. Dr. İsmail Kara, “Kitap; ilmi, fikri ve estetik çabaların, eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kitap, geçmişte olduğu gibi gelecekte de etkisi ve tesrini koruyarak hayatımızda olmaya devam edecektir” diye konuştu.