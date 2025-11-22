Ümraniye Belediyesi, kültür ve edebiyat dünyasını aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 22-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Ümraniye Kitap Fuarı, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda kitapseverlere 6. kez kapılarını açtı. Açılış programına, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kitap Vakti Geldi" sloganıyla gerçekleştirilen ve ilçenin kültür takviminde önemli bir yer edinen fuar, bu yıl altıncı kez okurları ağırlıyor. Kentin kültürel hafızasında özel bir yer edinen etkinlik; 100 yayınevi, 250’ye yakın yazar ve on binlerce kitabın buluştuğu geniş bir platform sunuyor. Fuarın açılışı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, protokol üyeleri, yazarlar ve çok sayıda kitapseverin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik alanındaki kurdele kesimiyle başlayan törende Başkan Yıldırım, yayınevi stantlarını gezerek hem yayıncılarla görüştü hem de fuar hazırlıklarında görev alan ekiple sohbet etti.

"Ümraniyeliler için her gün daha ileriye, her gün daha iyiye ulaşmanın çabası içerisindeyiz"

Etkinlik açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemizde bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kitap Fuarımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız bu fuar, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Fuarımızı ilk defa düzenlediğimiz 2019 yılından bugüne milletimizin teveccühü her sene artarak devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl ziyaretçi sayısı 185 bin olmuştu. Bu sene bu sayının üzerine çıkarak şehrin kitap merkezi olma yolunda önemli bir adım atacağımıza yürekten inanıyorum. "İki günü birbirine eşit olan ziyandadır" hadisini şiar edinerek Ümraniye için, Ümraniye’deki komşularımız için, Ümraniye’nin gençleri için, Ümraniye’deki hanım kardeşlerimiz ve bütün Ümraniyeliler için her gün daha ileriye, her gün daha iyiye ulaşmanın çabası içerisindeyiz." dedi.

"AK Parti’ye yakışan belediyeciliği her zaman sunmaya gayret ediyoruz"

AK Parti’nin hizmet anlayışıyla tanıştığı günden beri Ümraniye’nin çehresi süratle değişmiştir diyen Başkan Yıldırım, "Artık Ümraniye, Türkiye’nin en güzel millet bahçelerine sahip ilçelerinden biri hâline gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti’ye yakışan belediyeciliği her zaman sunmaya gayret ediyoruz. Buluşma vesilemiz olan Kitap Fuarımız, Anadolu Yakası’nın en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşımaktadır. Ümraniyemiz için, şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kente kültürel bir soluk

Dokuz gün sürecek olan fuarda; söyleşiler, imza günleri, çocuk etkinlikleri ve çeşitli kültürel programlarla dopdolu bir içerik ziyaretçilere sunuluyor. Bu yılın onur konuğu, Türk edebiyatının usta kalemi Prof. Dr. Nurullah Genç oldu. Açılışta kısa bir konuşma yapan Genç, programın devamında düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi. Ümraniye Kitap Fuarı; her yaş grubundan okuru kültür, sanat ve düşünce dünyasının önemli isimleriyle buluşturarak İstanbul’un kültürel hayatına yeni bir soluk kazandırmaya devam ediyor. Altı yıldır devam ederek geleneksel hale gelen etkinlik, Ümraniye’nin kültür vizyonunu güçlendiren önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor.