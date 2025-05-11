Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Portekiz, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti ortaklığıyla sağlanan Erasmus Harmanlanmış Yoğun Program (Karma Yoğun Program) kapsamında bestelenen 7 özgün eser, Portekiz’in Porto şehrinde dinleyicileriyle buluştu.

Uluslararası İlişkiler Birimi boyunca sürdürülen proje kapsamında, dört farklı ülkedeki Bestecilik programının en iyi şekilde gerçekleştirildiği uluslararası sahnede seslendirildi. Konserde, çeşitliliğin gelen enstrümanistlerle birlikte Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı belgesi Erkan Yalçınkaya (Ud), Bengi Işık (Keman), Dicle Köprücü (Çello) ve Nisa Duru Tarkan (Çello) ile öğretim üyesi Prof. Esra Berkman (Kanun) da sahne aldı. Konserde ayrıca, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bestecilik ve Opera Şefliği Anasanat Dalı öğrencisi Hüma Betül Bilgetecan’ın Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Dülger yatırımında yazılan ikinci eserler seslendirildi.

"Doğu Batı ile Buluşuyor" başlıklı proje, Doğu’nun iki geleneksel çalgısı olan ud ve kanunun yerleşmiş özgün eserlerine, dünya müzik edebiyatına önemli katkılar sunma hedefiyle dinleyicilere aktarıldı.