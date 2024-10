Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2023 Akademik Performans Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Akademisyenlerimiz Anadolu Üniversitesi’ni her geçen gün daha iyi noktalara taşıyor” dedi.

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni, üniversitenin kurum kültürü geleneği olan ‘Akademik Performans Ödülleri’ ile devam etti. İnsanlığın ortak refahı için bilimsel bilgi hazinesini zenginleştiren nitelikli akademik çalışmalar, ‘Makale Performans’, ‘Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Başarı’, ‘Akademik Başarı’ ve ‘Akademik Üstün Başarı’ kategorilerinde değerlendirildi. Törene Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe ve Prof. Dr. Aslı Afşar ile çok sayıda kişi katıldı.

“Akademisyenlerimiz yaptıkları nitelikli yayınlar ile Anadolu Üniversitesi’ni her geçen gün ulusal ve uluslararası sıralamalarda daha iyi noktalara taşıyor”

Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında topluma yol gösteren, insanlığın yolunu aydınlatan kurumlar olduğuna dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Eğitim hizmetleri ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerini ve kariyer yolculuğuna en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayan üniversitelerimizin önemli bir misyonunu da yürütülen araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda ortaya konan bilimsel yayınlar oluşmaktadır. Bu yayınlar nitelikli bilginin üretimini ve yaygınlaşmasını teşvik etmekte, yenilikçi düşünceyi destekleyerek bilimsel ilerlemeyi hızlandırarak insanlığın ortak refahının gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Kendi çalışma alanlarında önemli katkılar sunan akademisyenlerimiz yaptıkları nitelikli yayınlar ile Anadolu Üniversitesini her geçen gün ulusal ve uluslararası sıralamalarda daha iyi noktalara taşıyor. Özellikle Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin üniversitemiz bünyesinden ayrıldığı 2018 yılı sonrasında üniversitemizin uluslararası sıralamalarda yaşadığı düşüş, bugün yerini yeni bir yükseliş ivmesine bıraktı. Örnek verecek olursam; bu yıl yayınlanan QS 2025 Dünya Üniversiteler sıralamasındaki yerimiz bin 209’uncu sıraya yükseldi. Aynı araştırma sonucunda Avrupa üniversiteleri arasında ise ilk 500’e girerek, 487’nci sırada yer aldık. Times Higher Education Alan sıralamalarında ekonomi, sağlık, sosyal bilimler ve eğitim gibi alanlarda öne çıkan üniversitemiz, bu alanlarda dünyadaki en iyi ilk 1000 üniversite arasında yer alıyor. Benzer bir başarıyı ulusal sıralamalarda da görüyoruz. QS 2025 sıralamasında ülkemizde bulunan üniversiteler arasında 13. sırada yer alıyoruz. Bir diğer önemli başarı göstergesi olan URAP sıralamasında ise Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 44. sırada, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ise 10. sırada bulunuyoruz” dedi.

“Akademisyenlerimizin elde ettiği her başarı yalnızca üniversitemiz için değil, ülkemiz ve insanlık için de büyük önem arz etmektedir”

Konuşmasında akademisyenlerin yürüttüğü araştırmalara ve ürettikleri yayınlara değinen Rektör Vekili Şenocak, “Web of Science veri tabanında taranan dergilerde 2023 yılında Anadolu Üniversitesi adresli 462 makale yayınlandı. Bu sayı son 5 yılda ulaştığımız en yüksek yayın sayısı ve her geçen yıl artmaya devam ediyor. Diğer yandan akademisyenlerimizin Web of Science’ta yayınlanan makalelerinin çeyreklik kategorilerinde de ilerleme görüyoruz. 2019 yılında Q1 ve Q2 dergilerdeki yayınların toplam WOS yayınlarına oranı yüzde 45 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 62,81’e yükselmiştir. 2024 yılı verileri ile birlikte bu yükselişin tüm sıralamaları pozitif yönde etkilemesini bekliyoruz. Bu anlamda akademisyenlerimizin uluslararası indekslerde her geçen yıl daha nitelikli çalışmalar ortaya koyarak, evrensel bilim kültürüne katkı sağlamalarının önemli bir kriter olduğunu görüyoruz. Bu salonda bulunan değerli akademisyenlerimiz, eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra yürüttükleri bilimsel araştırmalarla nitelikli bilgi üretimine ve toplumsal refaha önemli katkılarda bulunmuşlardır. Üniversitemiz, sizlerin özverili çalışmalarıyla ülkemizin ve insanlığın ortak refahına katkı sağlayarak bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncülük eden prestijli bir yükseköğretim kurumu olma hedefini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu doğrultuda bilimsel araştırmalar ile yenilikçi yaklaşımları toplumun yararına sunmaya devam edeceğiz. Elde ettiğimiz her başarı, yalnızca üniversitemiz için değil, ülkemiz ve insanlık için de büyük önem arz etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu başarıların sürekliliği, değişen küresel dinamiklere ayak uydurabilme yeteneğiyle doğrudan bağlantılıdır. Yeni akademik yılda, disiplinler arası iş birliğini güçlendirmeye, yenilikçi projeleri desteklemeye ve dünya çapındaki sorunlara çözümler sunarak küresel bir etki oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Attığımız her adımla üniversitemizi ileriye taşıyacak ve geleceği şekillendiren bir kurum olma vizyonumuzu hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından 2023 Yılı Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu. Başarılı akademisyenler, ödüllerini Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Senato üyelerinden aldı.