Ankara’da düzenlenen "UNIADS: Üniversiteler Arası Reklamcılık Festivali 2025" yarışmasında, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri büyük başarı gösterdi. GSF Grafik Sanatlar Bölümü öğrencilerinden oluşan "Gradolu" ekibi, Medya Kategorisi "Outdoor" özel ödülünün sahibi oldu.

Türkiye genelinde 137 fakülteden binlerce öğrencinin ve sektörden yaklaşık 2500 profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın final sunumu ve ödül töreni Ankara’da yüz yüze yapıldı. GSF Grafik Sanatlar Bölümü öğrencileri Fatma Naz Çelebioğlu, Başak İşbilir, Mehmet Deniz Hubub ve Emirhan Aslan’dan oluşan "Gradolu" ekibi, GSF Öğretim Üyesi Doç. Çağlar Okur danışmanlığında hazırladıkları proje ile jüri tarafından fikir ve uygulama açısından ödüle layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi ekibinin başarısı, üniversitenin endüstrilerdeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne sererken, genç tasarımcılar sektör temsilcilerinin de takdirini kazandı.