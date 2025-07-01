Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri’ne düşen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Nehri’nin On Gözlü Köprü mevkisinde dün gece suya düşen Remzi Sarı (29) için arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sarı, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce nehirden çıkartılan Sarı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Remzi Sarı, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.