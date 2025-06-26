Anadolu Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF), Devlet Konservatuvarı, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğrencileri, farklı oturumlarla mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenlere; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, Genel Sekreter Süleyman Ekşi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Güldemir, senato üyeleri, öğretim üyeleri ve mezun öğrencilerin aileleri katılım gösterdi.

"Yolunuz açık, vicdanınız rehber, emeğiniz daim olsun"

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi:

"Bugün burada, Anadolu Üniversitesi’nin köklü birikimiyle yetişmiş mezunlarımızı uğurlamak üzere bir aradayız. Sevgili Eğitim Fakültesi mezunlarımız, sizler artık sadece ders anlatan bireyler değil; vicdanı, bilgeliği ve insan sevgisini sınıflara taşıyacak yol göstericilersiniz. İletişim Bilimleri Fakültesi mezunlarımız, bilgi çağında eleştirel düşüncenin, doğru bilginin ve toplumsal sorumluluğun sesi olacaksınız. Devlet Konservatuvarı mezunlarımız, sanatın evrensel diliyle kültürümüzü zenginleştirecek; duygulara biçim veren birer sanat elçisi olacaksınız. Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarımız, empati ve kapsayıcılıkla engelleri aşan bir toplumun mimarları olacaksınız. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarımız, hukukun işleyişine şeffaflık, düzen ve güven katacak, adaletin sessiz kahramanları olacaksınız. Eskişehir Meslek Yüksekokulu mezunlarımız, üretim hayatına hızla katılıp ekonomimize değerli katkılar sunacaksınız. Son olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarımız; ekonomi, siyaset ve toplumun kesişim noktasında aldığınız donanımla değişimi yöneten ve dönüştüren bireyler olarak sahneye çıkıyorsunuz. Sevgili gençler, bu üniversitede kazandığınız bilgi ve değerlerle yalnızca kendinize değil; yaşadığınız topluma da yön vereceksiniz. Yolunuz açık, vicdanınız rehber, emeğiniz daim olsun. Sizlerle gurur duyuyor, her birinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."

Açılış konuşmasının ardından, üniversite genelinde ve fakültelerinde dereceye giren öğrenciler konuşmalarını gerçekleştirdi. Üniversite ve Eğitim Fakültesi Birincisi Özel Eğitim Bölümü Mezunu Ufuk Serli, Üniversite Üçüncüsü ve Eğitim Fakültesi İkincisi Sınıf Öğretmenliği Programı Mezunu Veli Sarıkaya, İletişim Bilimleri Fakültesi Birincisi Basın ve Yayın Bölümü Mezunu Aleyna Gürgen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Süleyman Şeker, Devlet Konservatuvarı Birincisi Müzik Bölümü Mezunu Neli Gagua, Adalet ve Meslek Yüksekokulu Birincisi Hukuk Bölümü Mezunu Birsen Uyumaz, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Birincisi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Mezunu Gheyath Aek Al Omran, Engelliler Entegre Yüksekokulu Birincisi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Mezunu Ahmet Cüneyt Sağırlı mezuniyet belgelerini ve hediyelerini Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile fakülte ve yüksekokul yöneticilerinin elinden aldı.

Tören, mezunların keplerini havaya atmasıyla sona erdi.