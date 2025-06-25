Anadolu Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri tüm hızıyla devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri kapsamında bugün; Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, farklı oturumlarla mezuniyet sevinci yaşadı. Törenlere; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Genel Sekreter Süleyman Ekşi, Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arlı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Duygu Kahraman, senato üyeleri, öğretim üyeleri ve mezun öğrencilerin aileleri katılım gösterdi.

"Anadolu Üniversitesi’nin köklü fakülteleriyle bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Kıymetli meslektaşlarım, saygıdeğer aileler ve sevgili mezunlarımız; bugün burada, Anadolu Üniversitesi’nin farklı ve köklü fakültelerinden mezun olan siz değerli öğrencilerimizi uğurlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Sağlık, hukuk, eczacılık, güzel sanatlar, edebiyat ve turizm gibi insan hayatına doğrudan dokunan alanlarda eğitim alarak mezun olan sizler; bilgiye, emeğe ve sorumluluğa dayalı uzun bir yolculuğu başarıyla tamamladınız. Her biriniz, insan hayatını koruyacak, adaleti savunacak, sanatıyla duygulara tercüman olacak, kültürel mirası yaşatacak ve ülkemizi dünyaya tanıtacak birer temsilcisiniz. Bugün aldığınız diploma, yalnızca bir akademik kazanım değil; aynı zamanda vicdani bir sorumluluğun, etik bir duruşun ve topluma katkı bilincinin simgesidir. Sevgili mezunlarımız; Anadolu Üniversitesi kimliği, bundan sonraki yolculuğunuzda sizlere yön vermeye devam edecek. Bu köklü kurumdan aldığınız donanım ve değerlerle yalnızca mesleğinizde değil, insanlığın ortak yararına hizmet edecek adımlarda da öncü olacaksınız. Sizleri büyük bir özveriyle yetiştiren akademisyenlerimize ve her zaman yanınızda olan kıymetli ailelerinize içten teşekkür ediyor; yolunuzun açık, ufkunuzun aydınlık, emeğinizin daim olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kutluyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, üniversite genelinde ve fakültelerinde dereceye giren öğrenciler konuşmalarını gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi birincisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü mezunu Gizem Koçak; Eczacılık Fakültesi birincisi ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi ikincisi, Eczacılık Bölümü mezunu Beyza Nur Battal; Edebiyat Fakültesi birincisi, Sanat Tarihi Bölümü mezunu Fatma Akyiğit; Turizm Fakültesi birincisi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu Rumeysa Nur Çetin; Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi, Eczane Hizmetleri Bölümü mezunu Sude Naz Aras; Hukuk Fakültesi birincisi Semi Doğdu ve Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi, Seramik Bölümü mezunu Handan Zilal Öçbe, mezuniyet belgelerini ve hediyelerini Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile fakülte ve yüksekokul yöneticilerinin elinden aldı.

Tören, mezunların keplerini havaya atmasıyla sona erdi.