Anadolu Üniversitesi ile Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleşen protokol törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Barkan ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Zekiye Doğan katıldı.

İmzalanan protokol, iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, güçlendirmeyi ve karşılıklı iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda; kısa ve uzun süreli akademik personel ile öğrenci değişim programlarını tanıtmak ve teşvik etmek, akademik personel ve öğrencileri eğitim, ders, konferans, sempozyum, atölye çalışmaları ve deneyim paylaşımları gibi akademik faaliyetlere karşılıklı olarak davet etmek, karşılıklı yarar sağlayacak fikir alışverişine imkan tanımak, ortak proje ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, her iki kurumun bölüm ve anabilim dallarında ortak diploma programları açmak, açık ve uzaktan öğrenme programları ile ölçme ve değerlendirme çözümleri geliştirmek gibi alanlarda iş birliği sağlanması hedefliyor.

"Üniversitemiz, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bu tür iş birliklerine büyük önem veriyor"

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü hakkında değerlendirmede bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz Üniversitesi ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü, akademik ve bilimsel alanda güç birliğimizi pekiştirecek önemli bir adımdır. Protokolümüzün, ortak projeler ile öğrenci ve akademisyen değişimi gibi fırsatlarla her iki kuruma da değer katacağına inanıyorum. Üniversitemiz, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bu tür iş birliklerine büyük önem veriyor."

Protokol töreni, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.