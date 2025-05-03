Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde "İleri Takas" ve "Dönem Kostüm Partisi" Takas Pazarı Stant’ı gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen "İleri Takas" ve "Dönem Kostüm Partisi" Takas Pazarı Stant’ı Anadolu Üniversitesi Öğrenci Blok Koridorunda gerçekleştirildi. İBF Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural’ın danışmanlığında, İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencileri Dilnaz Nurgaliyeva, Konul Karimova, Meryem Şanlı, Esma Tuğçe Kosacı ve Anadolu Üniversitesi Öğrenci Butiği işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Proje aile olmayı bir kan bağı değil bir yakınlık olarak konumlandırıyor"

Sürdürülebilir Moda bilincini arttırmak ve aileden kalan kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesini amaçladıklarına değinen İletişim Tasarımı Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Vural konuşmasında şunlara değindi:

"Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim tasarımı yönetimi bölümünün mezuniyet projesi olan "Ailemden Kaldı" projesinin İleri Takas pazarındayız. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, proje geliştirme ve proje yönetimi dersleri kapsamında, toplum için bir değer ürettikleri, insanların yaşamlarına dokunabildikleri projeler üretiyorlar ve aslında 4 yıl boyunca tüm derslerde ceplerine koydukları şeyleri masaya koyarak somutlaştırıyorlar. Daha iyi bir insan olmak, daha iyi bir dünya oluşturmak adına topluma katkı projeleri üretiyorlar. Ailemden kaldı projesi de böyle bir proje ve ben de dört öğrenci arkadaşımla eşlik ediyorum. Etkinlikte ayrıca İBF son sınıf öğrencileri Fakülte Plus ile bu tür kalabalık etkinliklerde gerek oyun düzenlenmesinde gerek alanın düzenlenmesinde bizlere destek oldu. Turizm Fakültesi pamuk şeker makinalarını bu etkinliğimizi gerçekleştirmemiz için bize verdi, Devlet Konservatuarından Öğrt. Gör. Aylin Aydoğdu hocamız ve konservatuar mezunumuz Akif Demir sesleri ile hikâyelere can verdiler, Sinema ve Televizyon Bölümü hocalarından Doç. Dr. Özgür Çalışkan’ın modere ettiği, giyesilere yazarlık atölyeleri düzenledik ve buna hikayeler yazdık, sergimiz ve bir dizi etkinliğimiz oldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri bizlerle kombin önerileninde bulunuyorlar, bir yandan terzi dikiş makinaları kuruldu ve eller çalışıyor, bir yandan da bu dönemlerin müzikleri ile arkadaşlara eşlik ediyoruz. Proje aile olmayı bir kan bağı değil bir yakınlık olarak konumlandırıyor. Biz de bu projeyi gerçekleştirirken Anadolu Üniversitesinin kocaman ve birbirine yardım etmek konusunda çok istekli bir aile olduğuna şahit olmuş olduk herkese teşekkür ediyoruz."

Ailemden Kalma projesinin ekip üyesi Konul Karimova: "Biz bu projeyi yürütürken ilk baştan beri öğrencilerin dayanışmasını temel aldık. Sürdürülebilir moda kapsamında düzenlediğimiz bu etkinliklere öğrenci dayanışması ile ihtiyacı olanlara kıyafetleri sahiplendirebildiğimiz için çok mutluyuz. Proje ile hem geçmişe gidiyoruz hem de geleceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Fakülte Plus Proje grubu öğrencilerinden Doğuş Ertoprak:"Fakülte Plus Proje grubu olarak İBF öğrencilerinin birbirleri ile vakit geçirmesini ve fakültede geçirdikleri zamanı artırmasına yönelik bir proje gerçekleştiriyoruz. "Ailemden Kalma" projesi ile ortak bir etkinlik düzenledik, çok çalıştık bu etkinlik için çok da güzel geri dönüşler aldık. Emeği geçen ve katılan herekse çok teşekkür ederiz" dedi.

"Takas Pazarından alışverişlerini yapan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi"

Halkala İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ayşenur Kapan: "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu "Ailemden Kaldı" projesi ile takas pazarına bende dahil oldum ve yaptığım kıyafet bağışı karşılığında küpe aldım. Bu çalışmanın çok başarılı olduğunu ve bütünleştirici olduğunu düşünüyorum. Ailemden kaldı ekibine ve Nihan hocaya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi İbrahim Çelik: "Sürdürülebilirlik açısından devam edilmesi gereken bir etkinlik. Takas pazarında çok güzel eşyalar var, takas edecek bir şeyim olmamasına rağmen gülmem ile takas ettim ve karşılığında gömlek aldım. Gömleği çok beğendim arkadaşlarda beğendiğimi görünce hediye ettiler. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sinema ve Televizyon 3. Sınıf öğrencisi Doğukan Melik Sevindik: "Etkinlikten önceki haftalarda bir dersim sayesinde Nihan hoca ve Özgür hocamızın ortak dersimizde yaptıkları bir etkinlik sayesinde haberim olmuştu. Bugünü bekliyorduk ve ücretsiz olması, illaki bir şey takas etmemiz gibi etmenler etkinliği çok daha güzel kıldı. Ben de bu sayede bir kazak aldım ve benim için çok güzel bir anı olarak kaldı. Hem hocalarımıza hem de arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.