Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen akşam yemeğinde üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve engelli öğrenciler bir araya geldi.

Düzenlenen yemek programının açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kumtepe gerçekleştirdi. Prof. Dr Kumtepe, yapmış olduğu konuşmada, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha göstermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu özel gün; engelli bireylerin toplumumuzdaki yerini güçlendirmek, onların haklarına dikkat çekmek ve eşitlik ilkesini hayata geçirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak için önemli bir fırsat. Anadolu Üniversitesi olarak herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmayı temel ilkelerimizden biri olarak benimsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“Engelli bireylerin ve öğrencilerimizin yaşam kalitesini artırmak her zaman önceliğimiz”

Prof. Dr. Kumtepe, sözlerinin devamında, “Anadolu Üniversitesi, diğer üniversitelerden farklı olarak çok küçük yaşlardan üniversiteye kadar engelli bireylere eğitim veren öncü bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz, her yaştan engelli birey için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve onların sadece eğitim hayatında değil, aynı zamanda toplumsal hayatta da aktif bir şekilde yer almalarını desteklemeyi misyon edinmiştir. Anadolu Üniversitesi olarak engelli bireylerin ve öğrencilerimizin yaşam kalitesini artırmak, onların toplumsal hayatın her alanına tam anlamıyla katılımlarını sağlamak her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu önemli günün daha erişilebilir ve kapsayıcı bir toplum için atılacak yeni adımlara ilham kaynağı olmasını diliyorum. Birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, tüm dünya için engellerin ortadan kalktığı bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yemek sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumtepe ve öğretim üyeleri öğrencilerle sohbet ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe’nin yanı sıra Engelli Öğrenci Birimi Müdürü Doç. Dr. Güzin Karasu Sivas, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya ve öğrenciler katılım gösterdi.