Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Türküleri konserinde sahne alan Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere müzik dolu ve unutulmaz bir gece yaşattı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Yunusemre Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, şef Mustafa Kılınç yönetimindeki koro Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküleri seslendirdi. Dinleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edilen gece, salonu dolduran vatandaşlara adeta türkü şöleni sundu.

Konsere Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen ile il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Program boyunca vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konuşmasında kültürel etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan Semih Balaban, 'Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yaşatan bu tür etkinlikler bizim için çok kıymetli. Bu güzel geceyi bizlere yaşatan hocamıza ve emeği geçen tüm koro üyelerine teşekkür ediyorum' dedi.

Program sonunda Başkan Balaban, koro şefi Mustafa Kılınç'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.