Amasya’da düzenlenen festivalde ‘Atatürk onur yemeği’ etkinliği gerçekleştirildi. Şehre 106 yıl önce gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı akşam yemeğindeki yemekler pişirilip davetlilere ikram edildi.

Amasya 12–22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Atatürk’ü temsili olarak tiyatro sanatçısı Atilla Özgen canlandırdı.

Düğün çorbası, patatesli piliç kızartması, türlü, su böreği, tulumba tatlısı, zeytinyağlı karnıyarık, pilav ve ayva kompostosunun menüde yer aldığı etkinliğe Amasya Valisi Önder Bakan ve eşi Elif Bakan ile protokol üyeleri de katıldı.