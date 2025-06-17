Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı dolayısıyla Siirt’e gelen Mardin, Şırnak, Batman valileri, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın ev sahipliğinde bir dizi program gerçekleştirdi.

Program kapsamında heyet, ilk olarak Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Şal-Şepik Atölyesini ziyaret etti. Daha sonra Tillo ilçesine geçerek tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında Botan Vadisi seyir terası, Tillo’nun manevi atmosferini yansıtan mekanlar ve İbrahim Hakkı Hazretleri’ne ait eserlerin sergilendiği müze gezildi. İlim, irfan ve maneviyatın merkezi olan Tillo’da gerçekleşen bu anlamlı ziyaretlerde, bölgenin kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik önemli mesajlar verildi.