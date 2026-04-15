Siirt'te içme suyu altyapısını güçlendirecek dev proje kapsamında kapasite iki katına çıkarılıyor. Yapımı süren 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandığında kentin mevcut 50 bin metreküp olan su arıtma kapasitesi 100 bin metreküpe yükselecek.

Toplam 390 milyon 500 bin lira maliyetli proje, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından finanse ediliyor. Siirt Belediyesi ile DSİ 10. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarda mevcut tesis rehabilite edilirken, yeni sistemlerle kapasite artırımı sağlanıyor. Proje kapsamında ayrıca 3 bin metreküp kapasiteli su deposu, modern arıtma üniteleri ve merkezi kontrol sistemleri kuruluyor. Bu yatırımla birlikte Siirt'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması ve su arz güvenliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.