Amasya’da bir çocuk parkının alev alev yanmasının ardından polisin yaptığı incelemede olaya karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Koza Mahallesi’nde çocuk parkı içerisinde geç saatlerde ateş yakılarak çevreye ve oyun alanlarına zarar verme olayıyla ilgili Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırma neticesinde çeşitli suç kayıtları olan şüpheliler E.K., E.B.G, F.P ve E.H.K’nın tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın ve sokaklarımızın huzurunu bozmaya çalışan kişilerle mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.