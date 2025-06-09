Amasya’nın Suluova ilçesinde bir köyde çıkan yangında 4 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Soku köyünde bir evde başlayan yangın kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, Celal Göncü ve İsmail Bolat’a ait evler ile boş durumda olan 2 ahşap ev olmak üzere toplam 4 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun da, yangını söndürme çalışmalarını takip etti.