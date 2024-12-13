Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte alkol üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı, evlerinde yapılan aramada 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve anason ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bağlı ekiplerce kaçak alkol satışına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şahsın Merzifon ilçesinde sahte alkol imal ederek satış yaptığı tespit edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol, anason, kurusıkı tabanca ve 8 fişek bulunarak el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler O.B. ve Ü.K, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Amasya Valiliği, ele geçirilen sahte alkollerin görüntülerini basınla paylaştı.

Kaynak: iha