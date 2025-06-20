Amasra Belediyesi tarafından, İnkumu’ndaki deniz temizleme çalışmalarına destek sağlanarak, yağ ve kimyasal emici malzeme gönderildi.

Bartın’da İnkumu denizine dökülen yakıt sonrasında ekipler temizleme çalışmalarına hızla başladı. 20 Haziran Cuma günü öğleden sonra meydana gelen deniz kirliliği sebebiyle bölgede 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı. Ekipler temizleme çalışmalarını sürdürürken Amasra Belediyesi’nden bölgeye malzeme desteği sağlandı. Denizin en kısa sürede temizlenmesi için gereken desteği verdiklerini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İnkumu sahilinde meydana gelen deniz kirliliği nedeniyle Amasra Belediyesi olarak hızla harekete geçtik. Belediyemizin işlettiği T.C. Amasra Belediyesi Atatürk Yolcu Limanı’nda bulunan deniz kirliliğini önleme envanterimizdeki yağ ve kimyasal emici malzemeler, İnkumu’na sevk edilmiştir. İnkumu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan kirliliğin en kısa sürede giderilmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Geçmiş olsun İnkumu" ifadelerine yer verdi.