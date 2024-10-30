Muhteşem doğası, denizi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Bartın’ın Amasra ilçesi, kruvaziyer turizminde yeni bir rekora imza attı. Bu yılın ocak ve eylül aylarında turist sayısında kırılan rekor, bugün ilçeye gelen bin 151 turist ile tazelendi.

Batı Karadeniz’in turizmde incisi haline gelen Bartın’ın Amasra ilçesi, yerli turistler kadar yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor. Özellikle Rusya-Türkiye arasındaki kruvaziyer turizminde yabancı turistlerin en beğendiği durak olan Amasra’da, tek seferde ilçeye gelen turist sayısında ocak ve eylül ayından sonra yeni bir rekor daha kırıldı. Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan bir rotada kruvaziyer yolcu taşımalığı yapan Astoria Grande gemisi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın "çeşmi cihan" olarak nitelendirdiği Amasra ilçesine 57. kez yanaştı. Rusya’nın Soçi kentinden hareket eden 93 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin son seferinde bin 151 turist ve 426 gemi personeli ilçeye geldi. İlk kez 3 Ağustos 2022’de 327 yolcusuyla ilçeye gelen gemi, 2 yıldır gerçekleştirdiği seferlerde en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

2024 yılında rekorlar üst üste geldi

2024 yılında üst üste yolcu sayısında rekorlar kıran gemi, 3 Ocak 2023 tarihinde bin 82 yolcu ve 426 personelle rekora imza atarken, 25 Eylül tarihinde ise bin 100 yolcu ve 445 mürettebat ile ocak ayındaki rekoru geçmeyi başarmıştı. Son olarak ekim ayının ilk seferinde bin 113 yolcu ve 443 mürettebatla ilçeye ulaşan gemi, düzenlediği tüm seferler içerisinde en fazla yolcunun bulunduğu seferi düzenlemişti.

Kruvaziyer gemisi ile 2 yılda gerçekleşen 57 seferde Amasra’ya gelenlerin sayısı toplam 69 bin 940 kişi olurken, bu yılın ilk 10 ayında düzenlenen 24 seferde ise ilçeye gelen turist sayısı 33 bin 669 oldu.

Anketlerde Rusların en çok sevdiği duraklar: İstanbul ve Amasra

Geminin rotasında zaman zaman yer alan Sinop, Samsun, Trabzon gibi Karadeniz’deki il ve ilçe arasında Amasra, Rus turistlerin en çok beğendiği durak oluyor. Gemide yapılan anketler sonuçlarına göre ise Rusların Karadeniz’deki rotasında en çok beğendiği yerlerin başında İstanbul ve Amasra limanları geliyor. Anketlerde Amasra’nın çok beğenilmesinin sebepleri ise doğası, sessizliği, denizi, tarihi olarak gösteriliyor. Daha önce Türkiye’ye hiç gelmeyen turistlerin en çok merak ettiği iki şehir arasında İstanbul ile birlikte ilk sırada yer alan Amasra, ülkeyi gezip gören Rus turistler arasında tekrar gelmek istediği şehirler arasında da başı çekiyor.

Ruslar da, Türkler de memnun

Kemere Köprüsü, Amasra Müzesi, Büyük Liman, Küçük Liman, tarihi Çekiciler Çarsışı gibi turistik bölgeleri gezen Rus turistler, Amasra’yı çok beğendiklerini ifade etti. Doğasını ve ilçenin sessizliğini çok sevdiklerini belirten turistler, yeniden Türkiye’ye ve Amasra’ya gelmek istediklerini de kaydetti. Bölge esnafı da Rusl turistlerin geldiği günlede Amasra’nın tarihi sokak ve çarşılarının hareketlendiğini ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi.

Rus turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Gemimiz, ekim ayının son seferi ile tekrar Amasra’mızda. Bin 151 yolcu, 426 personel sayısı ile bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi ile kentimizde. Çok güzel bir sonbahar havası var. Gelen turistlerimiz de burada olmaktan çok memnun. Biz de onlarla birlikte olmaktan mutluyuz” diye konuştu.