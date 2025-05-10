Aydın’ın Karacasu ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 94 yaşındaki alzheimer hastası şahıs jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Yolaltı Mahallesinde ikamet eden 94 yaşındaki alzheimer hastası O.Ö. için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, 2 Jandarma Asayiş Timi ile bölgede yapılan araştırma ve arama faaliyetlerine başladı. Çalışmalar sonucunda kayıp şahıs aynı gün saat 08.40 sıralarında evinden yaklaşık 1 km uzakta zeytin bahçesi içerisinde bulundu. Hayati tehlikesi ve yaralanması bulunmayan kayıp şahıs ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA