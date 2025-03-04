Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Altıntaş Maarif Hareketi" çerçevesinde "Minikler İçin Tasarlıyor, Minikler İçin Üretiyoruz!" projesi gerçekleştirildi.

Maarif 43 Projesi çerçevesinde hayata geçirilen anlamlı etkinlikte, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kurslarda geri dönüşüm malzemelerinden anaokulu öğrencileri için oyuncaklar tasarladı.

Etkinlik sırasında Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrencilerin üretim sürecini yakından gözlemlemek ve projeye destek vermek amacıyla atölyeyi ziyaret etti. Müdür Özden’e, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salim Teoman Okuş da eşlik etti.

Öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, bu tür projelerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını, el becerilerini geliştirdiğini ve topluma fayda sağladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.