Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ekipler tarafından gıda denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve ilgili kurum personeli tarafından Ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, tüketimi artacak özellikle unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Gıda işletmelerinde gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Toplu tüketim yerlerinden ise kontrol numuneleri alındı.