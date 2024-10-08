Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Bölge Müdür Yardımcıları Abdülkadir Yılmaz, ilgili Şube Müdürleri ve teknik heyet ile birlikte Altıeylül-Karaman Mahallesi’nde devam eden “Köyiçi Deresi Taşkın Kontrol İnşaatı” işini yerinde inceledi. İnceleme sırasında, firma yetkililerinden projenin mevcut durumu hakkında detaylı bilgi alındı.

Yapılan incelemede, taşkın kontrol tesisi ile Karaman Mahallesi’nin taşkın zararlarının önlenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu tesisin, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama hedefi taşıdığı belirtildi. Çubukcu, proje tamamlandığında, yağışlı dönemlerde oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirileceğine dikkat çekti.

Çubukcu, inceleme sırasında, “Bu tür projeler, yerel halkın güvenliğini sağlamak ve taşkınlardan kaynaklanan zararları önlemek adına son derece önemlidir. Hem doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, dere ıslahı çalışmaları, taşkın koruma bentleri ve diğer gerekli yapıların inşaatı gerçekleştirilecektir. Ayrıca, projenin çevre dostu yöntemlerle yürütüleceği ve doğal dengeye zarar vermeden hayata geçirileceği belirtildi.

Çalışmaların ilerlemesi hakkında bilgi veren yetkililer, projenin zamanında tamamlanması için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Bölge halkı, bu taşkın kontrol tesisinin tamamlanmasının ardından daha güvenli bir yaşam alanına kavuşacakları için umutlu.