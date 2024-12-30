İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde, özellikle eğence mekanlarına dadanan azılı hırsız, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu kıskıvrak yakalandı. 7 ayrı iş yerinden ne bulduysa çaldığı güvenlik kameralarından da belirlenen şüpheli, 7 ayrı dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Alsancak semtinde eğlence mekanları olmak üzere çok sayıda iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği 7 ayrı iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin A.E. olduğunu tespit etti. A.E., polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ne bulduysa çalmış

Olayların gerçekleştiği iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerinde A.E.’nin, kapılarını kanırtarak girdiği iş yerlerinin içerisinde, kolay taşınabilir para, laptop, tipbox, telefon, termos, şemsiye gibi şeyleri çaldığı görüntülendi. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.