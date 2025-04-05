Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri il ve ilçe teşkilatları, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için 30 ayrı camide Mevlid-i Şerif okuttu. Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinde Alparslan Türkeş’i dualarla anarak Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türklük Anıtı’nı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş, vefatının 28. yıl dönümünde Kayseri’de anıldı. İl ve ilçe teşkilatları 30 ayrı camide Mevlid-i Şerif okutarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. MHP Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirdiği programın ardından Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türklük Anıtı’nı ziyaret etti. İlçe teşkilatları da camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti okutarak merhum Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm dava arkadaşları için dualar etti. Yoğun katılımın olduğu programlarda Türk milliyetçiliğinin simge ismi Alparslan Türkeş’in siyasi ve fikri mirasının hala yol gösterici olduğu belirtilerek onun bıraktığı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.