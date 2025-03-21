Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, bakımını üstlendiği büyükleri iftar sofralarında yalnız bırakmıyor.

Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Ramazan ayında büyüklerle iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Düzenlenen iftar programlarından birine, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın eşi Elif Kocaman da katıldı. Elif Kocaman, Sarımeşe Mahallesi’nde ikamet eden Binnaz Solak ve oğlu Ahmet Solak’ın evine misafir olarak onlarla birlikte iftar yaptı. Alo Evlat ekipleri ise farklı mahallelerde yaşayan Emine Demirci, Selime Özuğur, Seher Kocaman, Emine Küçükosman, Remziye Dalkılıç, Zöhre Yokuş ve Ayşe Üstün gibi büyüklerin sofralarına konuk olarak Ramazan’ın manevi atmosferini ve birlik ruhunu paylaştı. İftarın ardından ekipler sıcak çaylar eşliğinde büyüklerle sohbet etti.