Almanya’da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişeklerin yol açtığı kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Başkent Berlin’de çıkan şiddet olaylarında ise 30 polis ve 1 itfaiyeci yaralandı, 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya sokakları yılbaşı gecesi şiddet olaylarına sahne oldu. Ülke genelinde geleneksel olarak halka açık yerlerde yeni yılı kutlamak için çok sayıda havai fişek patlatılırken, başkent Berlin’de polis ve itfaiye havai fişeklerle saldırıya uğradı. Çıkan olaylarda 30 polis memuru ve 1 itfaiyeci yaralandı. Ülkenin dört bir yanından yüzlerce polis memuru, daha fazla şiddeti önlemek için başkente gönderildi. Berlin polis sözcüsü Florian Nath’a göre başkentte yılbaşı gecesi 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada, tüm faillerin "en ağır şekilde yargılanıp cezalandırılacağını" ifade etti.

Havai fişekler patladı: 5 ölü

Alman medyası ise "ev yapımı havai fişek" ve "havai fişek bombaları" nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.