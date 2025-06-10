Bu yılki Alman Ulusal Ödülü, biyoteknoloji şirketi Biontech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verildi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede geliştirdikleri aşı ile büyük katkı sağlayan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 2025 yılı Alman Ulusal Ödülü’ne layık görüldü. Türeci ve Şahin’e verilen ödüller için Berlin’de tören düzenlendi. Törene, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile çok sayıda davetli katıldı. Törende toplam değeri 50 bin euro olan ödül Türeci ve Şahin’e verildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür bir toplumun gelecekteki gücünü temsil ediyorsunuz. Yaptığınız her şeyin merkezine sorumluluğu koyan bilim insanları ve girişimciler olarak size Alman Ulusal Ödülü’nü vermek benim için bir onurdur. Kalbimin derinliklerinden tebrikler, sevgili Özlem Türeci, sevgili Uğur Şahin" ifadelerini kullandı.